Eingenickt und in eine Mauer geprallt

Ein 71-jähriger Autofahrer war auf der Autobahn A3 unterwegs, als er in Mühlehorn kurz einnickte und mit seinem Auto in eine Betonmauer prallte. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, wurde das Auto dabei wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte noch mit der Leitplanke. Beim Unfall wurde eine Person verletzt. Dem Lenker wurde der Führerausweis entzogen. Es entstand grosser Sachschaden. (so)