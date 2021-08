Auffahrkollision mit drei Autos fordert Verletzte

Es war um etwa 11.30 Uhr morgens, als ein 58-jähriger Autofahrer zu spät bemerkte, dass die vorausfahrenden Autos im stockenden Kolonnenverkehr bis zum Stillstand abbremsen mussten. Er prallte mit seinem Auto ins Heck des vor ihm fahrenden Autos. Dieses wurde dadurch wiederum in das vor ihm stehende Auto geschoben. Vier Personen verletzten sich beim Unfall, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Zwei der Verletzten mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden. (so)