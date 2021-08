Velofahrerin in Ilanz bei Sturz verletzt

Eine 57-jährige Velofahrerin fuhr am Freitag um 7.15 Uhr in Ilanz vom Postplatz in die Bahnhofstrasse. Dabei sei von rechts ein Fahrzeug, ein Auto oder ein Lieferwagen, rückwärts aus einem Parkplatz gefahren und mit ihr kollidiert, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Die Velofahrerin stürzte und unterhielt sich danach mit einer unbekannten Frau. Ob es sich bei dieser um die Lenkerin des rückwärts aus dem Parkplatz gefahrenen Fahrzeugs handelt, sei unklar. Der oder die Lenkerin dieses Fahrzeuges habe den Ort verlassen. Die Velofahrerin begab sich zur ambulanten Behandlung ins Spital Ilanz.