Töfffahrer verletzt sich schwer bei Frontalkollision auf dem Flüelapass

Am Mittwochnachmittag um 16 Uhr war ein 52-jähriger Autofahrer auf der Flüelastrasse bergwärts in Richtung Hospiz unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-jähriger Töfffahrer talwärts. Bei der Örtlichkeit Chant Sura kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der Töfffahrer verletzte sich bei der Kollision schwer und musste mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden. Die Unfallbeteiligten standen unter Schock und wurden von einem Ambulanzteam der Rettung Unterengadin betreut, wie es in der Mitteilung heisst. Die Kantonspolizei kläre den genauen Unfallhergang ab.