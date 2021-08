E-Biker verletzt sich bei Unfall mittelschwer

Ein 89-jähriger E-Biker fuhr um 10.30 Uhr vom Bahnhof St. Moritz kommend bergwärts über die Via Serlas. Gleichzeitig fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls bergwärts über die Via Serlas. In einer starken Linkskehre kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt.