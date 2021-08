Drei Verletzte nach heftiger Frontalkollision

Am Samstagnachmittag hat sich in Zillis im Tunnel Wegerhaus ein Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, ging gegen 12.30 Uhr bei ihrer Einsatzleitzentrale eine Meldung ein, dass es in Zillis, auf der N13 / Nordspur, im Tunnel Wegerhaus, zu einem Verkehrsunfall gekommen ist.