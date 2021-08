Verkehrsunfall in Engi

Eine 78-jährige Autofahrerin fuhr am Freitag gegen 11 Uhr auf der Sernftalstrasse von Schwanden nach Elm. Als die Lenkerin beim Busbahnhof in Engi nach links in die Allmeindstrasse abbiegen wollte, übersah sie einen korrekt entgegenkommenden 38-jährigen Autofahrer. Dieser konnte die Kollision trotz sofort eingeleitetem Brems- und Ausweichmanöver nicht mehr verhindern. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, verletzte sich beim Unfalls niemand. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. (jac)