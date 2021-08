Gäste müssen Hotel wegen rauchendem Tumbler verlassen

Am Mittwoch kurz vor dem Mittag hat sich nach ersten Erkenntnissen ein Tumbler in einer Hotelwäscherei in Klosters überhitzt. Als der starke Rauch bemerkt worden war, sind alle Personen aus dem Gebäude ins Freie gebracht worden. Ein Ambulanzteam brachte eine Person zur medizinischen Kontrolle in Spital nach Schiers. Sie hat das Spital unverletzt wieder verlassen.