Autofahrer übersieht beim Abbiegen Töff

Am frühen Samstagnachmittag, um 13.30, wollte ein 47-jähriger Autofahrer in Champfèr von der Via Gunels auf die Hauptstrasse in Richtung St. Moritz abbiegen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, übersah er dabei einen 51-jährigen Töfffahrer, der hinter einem Postauto in Richtung Silvaplana fuhr. Es kam zur Kollision. Diese war so heftig, dass der Töff und der Fahrer über die Strasse geschleudert wurden und erst bei der Leitplanke zum Stillstand kamen.