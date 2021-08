Velofahrer wird nach Kollision mit Auto ins Spital gebracht

Ein 36-jähriger Autofahrer war am Mittwoch um 16 Uhr in Davos Platz unterwegs. Er fuhr über die Kurgartenstrasse und wollte nach links in die Talstrasse einbiegen. Bei dem Manöver kollidierte er mit einem 14-jährigen Velofahrer, der auf der Talstrasse in Richtung Bahnhof Platz unterwegs war.