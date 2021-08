Gleitschirmpilot bei Vicosoprano abgestürzt

Ein 24-Jähriger beabsichtigte, am Montag um 9.30 Uhr, neben der Albigna-SAC-Hütte mit seinem Gleitschirm zu starten. Nach kurzem Flug stürzte der Pilot aus einer Höhe von rund fünf Metern in felsiges Gelände ab, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Der Mann habe sich mittelschwere Verletzungen im Beckenbereich sowie an den Beinen zu gezogen.