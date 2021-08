Diesel im See auf San-Bernardino-Passhöhe

Rund 800 Liter Diesel waren aus dem Keller des Hospiz ins Erdreich und in den See gelangt, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Die Ölwehr Roveredo und die Feuerwehr Alta Mesolcina, die mit je drei Personen vor Ort waren, richteten Ölsperren ein und setzten Bindemittel ein. Im Einsatz standen auch eine Baufirma mit einem Bagger, eine Kanalreinigungsfirma und ein Spezialist des Amtes für Natur und Umwelt, wie es weiter heisst.