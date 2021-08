Fussgängerin in der Oberen Gasse angefahren

Ein ca. 45-jähriger Autofahrer fuhr in zügiger Fahrweise über die Obere Gasse in Richtung Ochsenplatz/Obertor. Zur gleichen Zeit befand sich eine 80-jährige Fussgängerin stillstehend in der Oberen Gasse und wurde vom vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift, sodass sie zu Boden fiel. Dies teilt die Stadtpolizei in einer Mitteilung mit. Der Lenker habe angehalten und sich bei der Fussgängerin um ihr Wohlergehen erkundigt. Als anschliessend die Polizei verständigt wurde, sei der Lenker sofort ins Fahrzeug gestiegen und zügig via Ochsenplatz durchs Obertor in unbekannte Richtung davon gefahren. Die Fussgängerin wurde mit Verletzungen an den Beinen durch die Rettung ins Kantonsspital Chur überführt.