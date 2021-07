Lastwagen verliert Ladung auf der Autobahn

Auf der Autobahn A13 verlor am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein Lastwagen seine gesamte Ladung. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war der 44-jährige Lastwagenchauffeur auf der A13 bergwärts in Richtung San Bernardino unterwegs. In einer Rechtskurve bei Mesocco rutschte die Ladung mit Plastikrollen von der Ladefläche und landete auf der Gegenfahrbahn. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte aber kein Gegenverkehr. Verletzt wurde niemand.