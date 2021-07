Sonnenschirm fällt Brand in Chur zum Opfer

Am Samstagmorgen kurz vor 3.15 Uhr wurde eine Patrouille der Stadtpolizei Chur durch einen Taxichauffeur auf einen Brand aufmerksam gemacht. Das Feuer brach auf der Terrasse eines Personalrestaurants an der Engadinstrasse in Chur aus, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Mit zwei Handfeuerlöschern aus dem Patrouillenfahrzeug konnten Einsatzkräfte der Polizei ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Zur vollständigen Brandbekämpfung rückte ausserdem die Feuerwehr der Stadt Chur aus.