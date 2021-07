Anhänger rollt nach Unfall mehrere Meter weiter

Eingangs einer Rechtskurve sei der Lieferwagen unruhig gefahren und auf die Seite gekippt, heisst es in einer Mitteilung. Er rutschte einige Meter auf der Gegenfahrbahn weiter. Der Anhänger wurde abgerissen, rollte 40 Meter weiter und blieb in der Böschung stecken. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert.