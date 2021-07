Autofahrerin übersieht Wohnwagen und es kommt zur Kollision

Eine 88-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstag um 14.30 Uhr in Bonaduz bei der Örtlichkeit Isla von einem Abstellplatz für Pannenfahrzeuge auf die A13 in Richtung Chur. Gemäss Kantonspolizei Graubünden übersah sie dabei ein in Richtung Chur fahrendes Wohnwagengespann eines 46-Jährigen. Sie kollidierte mit dem Wohnwagen und prallte anschliessend in die Leitplanke. Das Auto der Frau erlitt Totalschaden. Über den Gesundheitszustand der beiden beteiligten Personen machte die Kantonspolizei keine Angaben.