Arbeiter gerät unter Baumaschine

Am Montag um 13.40 Uhr wurde in Ilanz ein 25-jähriger Strassenarbeiter von einem Motorkarren erfasst, der zur Seite kippte. Ein Arbeiter fuhr mit der Baumaschine auf in einer einspurig befahrbaren Baustelle auf der Ladierstrasse rückwärts, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Dabei geriet er zu nahe an den Baustellengraben, woraufhin die Fahrbahn nachgab. Der Motorkarren kippte seitlich teilweise in den Graben, wo der 25-Jährige arbeitete. Er wurde vom Fahrzeug erfasst und leicht verletzt.