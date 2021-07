Ein Auto und ein Töff fangen Feuer

Ein 19-jähriger Töfffahrer fuhr am Sonntag um 14.40 Uhr auf der Prättigauerstrasse von Schiers kommend in Richtung Landquart. Vor dem Anschluss Grüsch Ost reagierte sein Töff nicht mehr auf das Gas und der Motor schaltete ab, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Es habe begonnen zu rauchen und vom Motor her seien Flammen aufgestiegen. Der Lenker stellte den Töff an der Leitplanke ab, wobei der Töff kurz darauf in Vollbrand geriet, wie es weiter heisst. Die Feuerwehr Landquart konnte das Feuer löschen. Auf der Prättigauerstrasse kam es zu Verkehrsbehinderungen.