Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Freitagnachmittag ist es in Silvaplana zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung mit. Auf der Engadinerstrasse H27 wollte ein in Richtung Champfèr fahrender Autofahrer bei Silvaplana Nord nach links ins Dorf abbiegen. Die beiden nachfolgenden Autofahrer hielten an. Der an dritter Stelle fahrende Lenker eines weissen Lieferwagens konnte nicht mehr zeitnah abbremsen. Folglich kam es zu einem Auffahrunfall.