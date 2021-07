In parkiertes Auto gefahren

Am Dienstag gegen 20.35 Uhr fuhr ein 27-jähriger Autofahrer in Chur auf der Felsenaustrasse in Richtung Ringstrasse. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, kollidierte dabei sein Auto mit einem auf der rechten Strassenseite in einem Parkfeld parkierten Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto um rund eine Parkfeldlänge nach vorne geschoben auf das Trottoir.