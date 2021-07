Töff kollidiert mit abbiegendem Auto

Ein 22-jähriger Töfffahrer war kurz vor 15.40 Uhr von Bivio kommend über die Nationalstrasse bergwärts in Richtung Julier Hospiz unterwegs. Auf einem geraden Strassenabschnitt begann er mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen. Obwohl nach der Geraden eine lang gezogene Rechtskurve folgte, setzte er sein Überholmanöver fort, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Zur selben Zeit beabsichtigte ein ebenfalls in Richtung Hospiz fahrender 38-jähriger Autofahrer, in dieser Rechtskurve links auf einen Platz abzubiegen.