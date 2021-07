«Bus vu Chur» kollidiert mit Auto

Ein 53-jähriger Lenker eines Autos fuhr kurz vor 12 Uhr auf der Emserstrasse in Richtung Chur. Gleichzeitig fuhr die 50-jährige Lenkerin des Linienbusses von der Haltestelle Plankis kommend linksabbiegend in die Emserstrasse ein. Wie die Stadtpolizei schreibt, sind dabei die beiden Fahrzeuge frontal-/seitlich miteinander kollidiert. Der Personenwagen musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeuglenker sowie die wenigen Fahrgäste im Bus seien nicht verletzt worden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen betrage aber mehrere tausend Franken, heisst es weiter. Die Emserstrasse wurde während der Unfallaufnahme für den Fahrverkehr in Richtung Domat/Ems für rund eine Stunde gesperrt. Die Stadtpolizei Chur ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang. (mas)