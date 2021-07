Dank Hinweis aus der Bevölkerung: Kantonspolizei klärt Körperverletzung auf

Ein 19-jähriger Mann ist von der Kantonspolizei Graubünden vorläufig festgenommen worden. Dies dank eines Hinweises aus der Bevölkerung. Laut Kantonspolizei wird er verdächtigt, am frühen Sonntagmorgen vom 13. Juni, an der Comercialstrasse in Chur einen Mann am Gesicht und am Kopf verletzt zu haben. Die genauen Umstände des Vorfalls werden durch die Kantonspolizei Graubünden noch abgeklärt.

Der mutmassliche Täter, der laut Mitteilung unterdessen wieder aus der Polizeihaft entlassen werden konnte, muss sich vor der Justiz verantworten. (so)