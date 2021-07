Falschfahrer baut Auffahrunfall

Gemäss eigenen Angaben des vorausfahrenden Fahrers ist er gegen 21 Uhr auf der Emserstrasse in Richtung Chur auf der falschen Spur gefahren. Als er von der Geradeaus- auf die Linksabbiegerspur wechseln wollte, ist der darauffolgende Autofahrer heftig aufgefahren. Sein Auto wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch am Fahrzeug des vorausfahrenden Autos entstand ein grosser Sachschaden. (so)