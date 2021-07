Autofahrer kollidiert mit Signaltafel

An der Steinbruchstrasse in Chur steht eine Gefahrensignaltafel «Achtung Kinder». Am Dienstagmorgen kollidierte ein 62-jähriger Autofahrer mit der Tafel. Der Mann war gegen 8.15 Uhr auf der Steinbruchstrasse in Richtung Loestrasse unterwegs, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen geriet sein Auto an den rechten Strassenrand und kollidierte mit der Signaltafel.