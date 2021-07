Auto bleibt nach Kollision seitlich liegen

Es war am Dienstagnachmittag kurz vor 13.30 Uhr, als eine 79-jährige Autofahrerin bei der Tankstelle bei der Örtlichkeit Ganda in Landquart auf die Hauptstrasse Richtung Davos einbiegen wollte, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein Lastwagenfahrer, der bereits auf der Hauptstrasse Richtung Davos unterwegs war, konnte trotz heftigem Abbremsen eine Kollision mit dem Auto nicht verhindern. Daraufhin kam das Auto von der Strasse ab, stürzte die Böschung hinunter und blieb schliesslich seitlich auf der Wiese liegen.