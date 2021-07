Velofahrerin bei Kollision mit Fussgängerin schwer verletzt

Eine 39-jährige Velofahrerin fuhr am Montg um 15:15 Uhr auf der Berggasse abwärts in Richtung Lürlibadstrasse, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Als sie sich auf der Höhe des Hauses Nr. 20 befand, kollidierte sie mit einer 61-jährigen Fussgängerin, welche die Berggasse überquerte. Die verletzten Frauen mussten mit zwei Rettungswagen der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden.