17-jähriger Fussgänger von Auto angefahren

Der Fussgänger war mit einem Linienbus von Silvaplana in Richtung Surlej unterwegs. Als er bei der Haltestelle Surlejbrücke ausstieg und hinter dem Bus die Strasse überqueren wollte, wurde er von einem Auto angefahren. So schreibt es die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Die 38-jährige Lenkerin hätte den Fussgänger im Heckbereich des Buses erfasst. Dieser sei dabei zu Boden gezogen worden und zog sich leichte Verletzungen zu.