14 Feuerwehrleute rücken zu Mottbrand aus

Um 10.40 Uhr am Samstag ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden eine Meldung über einen Brand in Tschamutt in der Gemeinde Tujetsch ein. Im Dachstock eines Hauses sei ein Mottbrand unter der Dachisolation ausgebrochen, teilt die Kantonspolizei mit. Die Hauseigentümer führten am Dachstock Sanierungsarbeiten aus. Der Brand dürfte im Zusammenhang mit diesen Arbeiten ausgebrochen sein.

Die Feuerwehr Sursassiala rückte mit 14 Personen aus und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Am Dachstock entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. (red)