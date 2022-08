1000 Franken Bargeld geklaut

Eine unbekannte Täterschaft betrat am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus an der Büntgasse in Näfels über die offene Garage. So gelangte sie in das Fusspflegestudio im Erdgeschoss und entwendete dort über 1'000 Franken Bargeld, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl sind an die Kantonspolizei Glarus unter Tel. 055 645 66 66 zu richten. (red)