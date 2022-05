Zwei gute Gründe

Am 15. Mai stimmt die Schweiz über die Er­höhung des personellen und finanziellen Schweizer Beitrags an die EU-Grenzschutzagentur Frontex ab: von gut sechs auf rund 40 Stellen beziehungsweise von jährlich 24 Millionen im Jahr 2021 auf schätzungsweise 61 Millionen Franken im Jahr 2027. Grund ist der massive Ausbau der Frontex, die an den Schengen-Aussengrenzen die nationalen Grenzwächter unterstützt. Als Schengenmitglied muss die Schweiz diesen Ausbau mittragen.