Wenn Politiker zur Waffe greifen

Es war eine mediale Randnotiz, die sich am Freitag ein wenig Gehör verschaffte. Nicht etwa die Absicht der SP, was ihr Wahlticket für den Bundesrat betrifft, und auch nicht die Meldung, dass der Gotthardtunnel nach der vorübergehenden Sperrung wegen eines Fahrzeugbrandes wieder offen sei, und auch nicht die erlösende, sehnlichst erwartete Ankündigung von Paris Hilton, sie werde wieder Mutter. Nein, es geht um Grösseres: Der Staatsratspräsident eines Schweizer Gebirgskantons höchstpersönlich will auf Wolfsjagd gehen.