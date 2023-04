Ticket gegen die Schlangen

Die Geschichte kennen alle, die hier leben: An Ostern, Auffahrt und Pfingsten fährt halb Europa in den Süden und nach wenigen Tagen wieder zurück. Am Gotthard stauts, und die besonders Schlauen, welche über den San Bernardino ausweichen, bremsen schon vor Domat/Ems ein erstes Mal scharf ab und bereuen ihren Entscheid. Hilfe ist keine in Sicht – wie auch? Wäre der Isla-Bella-Tunnel zwischen Reichenau und Rothenbrunnen doppelspurig, stauts einfach in der Viamala.