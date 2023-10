Alle wollen sie nach Bern

Die Schweizerinnen und Schweizer seien politmüde. Diese Behauptung, illustriert jeweils an den tiefen Abstimmungsbeteiligungen, ist alt, nur stimmen tut sie nicht. Im Gegenteil: Noch nie wollten so viele in den Nationalrat gewählt werden wie in diesem Herbst. Rund 6000 wollen es wissen – die Chance, gewählt zu werden, beträgt statistisch betrachtet etwas über drei Prozent; 29 von 30 Kandidierenden werden aussen vor bleiben. Und doch wollen sie es alle wissen, obwohl ihre Chancen noch nie so schlecht standen.