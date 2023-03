151  Millionen für die Jungen

Mehr als 83 Prozent der Bündnerinnen und Bündner – zumindest jener, die am Sonntag auch an die Urne gingen oder ihr Stimmkuvert zuvor eingeworfen hatten, – sagen Ja zu einem Fachhochschulzentrum Graubünden mit Sitz in Chur. Alle Gemeinden haben zugestimmt, manche zu 100 Prozent, eine einzige mit weniger als 60 Prozent Ja-Stimmen. 178 Millionen Franken soll das Zentrum kosten; Graubünden zahlt mit 151 Millionen Franken den Löwenanteil.