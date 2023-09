Ständerat Thomas Hefti: Der Mann der leisen Töne wurde in Bern auch von Bundespräsident Berset gehört

Für 36 Parlamentarierinnen und Parlamentarier ist am Freitag eine Ära zu Ende gegangen. Mit dem Ende der Session in Bern haben sie aus unterschiedlichsten Gründen ihre Karriere in Bern beendet. Sie treten nicht mehr zur Wiederwahl am 22. Oktober an. Unter den Zurücktretenden finden sich Urgesteine wie Nationalrat Walter Wobmann (SVP, SO) und Ständerat Alex Kuprecht (SVP, SZ), die beide über 20 Jahre lang in Bern politisierten. Mit Ständerat Ruedi Noser (FDP, ZH) tritt auch ein Glarner in Zürcher Diensten zurück.