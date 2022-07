Zürcher Repower-Aktienkäufe rufen SVP auf den Plan

Am Mittwoch hat der Kanton Graubünden bekannt gegeben, dass er 5,04 Prozent zusätzliche Aktien des Energiekonzerns Repower AG gekauft hat. Dies war möglich, weil die Axpo, grösste Produzentin von Wasserkraft in der Schweiz, sich dazu entschieden hat, ihren Aktienanteil an Repower in der Höhe von 12,69 Prozent zu verkaufen. Mit dem Kauf der Repower-Aktien kommt Graubünden nun auf 27 Prozent Aktienanteil.