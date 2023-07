Es fehlt an Kinderärztinnen im ganz Graubünden

Man liest es in den Medien, hört es auch auf der Strasse, oder, wie jüngst geschehen, im Café: Sie habe es in Chur und in den angrenzenden Regionen versucht, erzählt eine junge Mutter. Aber überall sei ihr beschieden worden: keine Neuaufnahme, wenn es nicht um Kinder geht, deren Geschwister schon im betreffenden Haus betreut werden.