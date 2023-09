Politiker in Bern: Wir brauchen mehr «YOLO» und weniger «Servir et Disparaître»

Es ist ein Bonmot des preussischen Königs (!), das in unserer Demokratie implizit und explizit immer dann bemüht wird, wenn es darum geht, verdiente Politiker in den Ruhestand zu verabschieden. Das Motto «Servir et Disparaître», Dienen und Verschwinden, wird Friedrich dem Grossen zugeschrieben. Führt man das Motto etwas aus, könnte es in etwa bedeuten: Dem Vaterland selbstlos bis zur Selbstaufgabe dienen und dann ohne Ansprüche wieder verschwinden.