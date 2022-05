Zivilschutz: Zukunftslösungen gesucht

Der Zivilschutz kämpft mit zunehmenden Unterbeständen. Das ist kein neues Problem. Der Kanton Graubünden hat deshalb im Jahr 2020 bereits das kantonale Zivilschutzgesetz revidiert. Einziger Punkt der Revision: die Verlängerung der Schutzdienstpflicht in Graubünden ab 2021 bis zum 40. Altersjahr. Diese Massnahme ist allerdings befristet bis zum 31. Dezember 2025. Gemäss den Berechnungen des Amts für Militär und Zivilschutz reduziert sich der Bestand an Zivilschützern per 1. Januar 2026 von 2264 auf 1788.