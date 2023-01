Autobahnvignette: Ihr habt noch zwei Tage Zeit

Die Autobahnvignette ist jeweils 14 Monate gültig; im Dezember des Vorjahres, im laufenden Jahr sowie im Januar des Folgejahres. Dieser endet heuer am Dienstag, weshalb ab Mittwoch die gelbe Vignette 2023 Pflicht ist. Diese muss gut sichtbar an der Windschutzscheibe des Fahrzeuges oder bei einem Anhänger an einem sichtbaren und nicht auswechselbaren Teil des Fahrzeugs aufgeklebt werden.