Grüne treten erstmals mit zwei Listen zu den Nationalratswahlen an

Die Kulisse ist sinnbildlich: Am Fusse des Solarkraftwerks im ehemaligen Steinbruch Calinis in Felsberg präsentieren sich an diesem Samstagmorgen die zehn Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen Graubünden für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober. Dass es just zum Start der Medienorientierung leicht zu nieseln beginnt, kommt Nicolas Zogg, Umweltingenieur und Co-Präsident der Partei aus Scharans, grad gelegen. «Es ist gut, dass es wieder einmal regnet», meint er. Auf einen trockenen Sommer im letzten Jahr sei ein schneearmer Winter gefolgt.