Kanton Glarus beteiligt sich an Aktionstagen für Behindertenrechte

2014 wurde in der Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention in Kraft gesetzt. «Zusammen mit dem Behindertengleichstellungsgesetz bildet sie eine wichtige Rechtsgrundlage, damit die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Menschen mit Behinderung gewährleistet werden», steht in der Mitteilung. Bund, Kantone und Gemeinden sind dazu verpflichtet, Konvention und Gesetz umzusetzen.