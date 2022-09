Wo das «Einfach machen!» auf «Es braucht Geduld» trifft

Mathias Zopfi windet sich. Er fühlt sich sichtlich unwohl und überlegt lange, wie er die Frage beantworten soll. Er ist sich wohl bewusst, dass er sich mit einer falschen Antwort in die Nesseln setzen könnte. Sein Problem ist dabei aber wohl nicht die Frage, sondern die Zuhörer. Der Grüne Ständerat Mathias Zopfi muss an der Panel-Diskussion am Linthforum die vermeintlich einfache Frage beantworten, warum er den Bau von Schneekanonen in Elm befürwortet. Seiner Antwort lauschen aber nicht nur über 200 Besucher, sondern auch zwei ausgewiesene Klima-Experten.