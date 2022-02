Wild wird auf Corona getestet

Insgesamt über 1000 Wildtiere aus der ganzen Schweiz will das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit (Fiwi) in Bern bis Ende 2023 auf das Coronavirus testen. Denn seit Beginn der Pandemie wurde beobachtet, dass das Virus vom Menschen auf Haustiere übertragen wurde – und auch auf frei lebende Wildtiere. Ausserdem wurde das Virus von infizierten Nerzen in Nerzfarmen zurück auf den Menschen übertragen. «Um die Dynamik der Pandemie zu verstehen, müssen die empfänglichen Tierarten erfasst und das Risiko der Ausbreitung des Virus in der Tierwelt bewertet werden», sagt Juliette Kuhn vom Fiwi.