Wiederbelebung der Zentrumsplanung

Es war eine Abfuhr sondergleichen. Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 68 Prozent versenkte das Klosterser Stimmvolk 2017 die «Montana»-Vorlage. Auf dem gleichnamigen Areal im Ortszentrum Nähe Bahnhof Klosters Platz hätte das Luxushotel «La Montana» mit über 100 Zimmern erstellt werden sollen. An jenem Abstimmungssonntag vor fünf Jahren hatten sich die Pläne für diese Bebauung dann auf einen Schlag in Luft aufgelöst. Er werde sich «ganz sicher nicht» noch mal um ein neues Hotel in Klosters bemühen, hatte Rolf Grass nach der Ablehnung erklärt.