Die Autobahn A3 soll wieder zur Landebahn für Kampfjets werden

Dann spricht Merz eine künftige Dezentralisierung der Luftwaffe an. «Einige von Ihnen mögen sich vielleicht noch daran erinnern, als die Kampfflieger hin und wieder auf Autobahnen gestartet und gelandet sind.» Manche der anwesenden Männer nicken. «Wir planen, dies hie und da wieder zu machen», sagt Merz vor den Thurgauer Bunkerfreunden. Ungläubige Blicke werden ausgetauscht. Einige schreiben die Fakten, die der Luftwaffenkommandant auf seinen Folien präsentiert, in ihre Notizbücher. Merz ergänzt: «Unser Ziel ist es, so rasch wie möglich wieder mit Flugzeugen ab ehemaligen Militärflugplätzen oder Autobahnen starten und landen zu können.»