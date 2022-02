Wie viele Umfahrungen sollen es sein?

Der Bundesrat hat Ende Januar das Programm für den Nationalstrassenbau bis 2040 in die Vernehmlassung geschickt. Der Kanton Glarus hat daran ein besonderes Interesse, weil die Umfahrung Netstal ins Programm aufgenommen worden ist. In seiner Vernehmlassungsantwort muss der Regierungsrat sagen, was er davon hält. Später muss dann auch das Bundesparlament darüber beraten.