Wenn der Krieg plötzlich im Ratssaal Einzug hält

Mit nicht weniger als 24 Anliegen aus dem Grossen Rat hatte sich die Bündner Regierung am Donnerstag in der ordentlichen Fragestunde zu befassen, und fast jedes dritte betraf den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf den Kanton. Dazu kamen zum gleichen Thema noch Nachtragskredite und die Antwort der Regierung auf eine – vom Rat vorgängig für erheblich erklärte – Anfrage des Churer SP-Grossrats Lukas Horrer.